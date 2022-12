.

Fire in Naharkotia: নাহৰকটীয়াৰ আমোলাপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ১০ টাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত Published on: 4 hours ago

নাহৰকটীয়াৰ আমোলাপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত ১০ টাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত (massive fire in Naharkotia) । বুধবাৰে দুপৰীয়া নগৰখনৰ আমোলাপট্টিত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । নাহৰকটীয়াৰ নিবাসী দেৱ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ভাড়াঘৰত সূত্ৰপাত হয় এই অগ্নিকাণ্ড (massive fire damaged property in Naharkotia) । ফলত নিমিষতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰাত ১০ টাকৈ কেঁচাঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় । ইফালে এই অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতেই নাহৰকটীয়া অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখনকৈ গাড়ীয়ে জুই নিৰ্বাপণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ভাড়াঘৰকেইটাত ঠেলাচালকৰূপে কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ বয়-বস্তুৰ লগতে তেওঁলোকৰ সাঁচতীয়া ধনো জুইত জাহ যায় (fire from fire wood in Naharkotia) । দুপৰীয়া খৰিৰ চৌকাত আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়তে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ।