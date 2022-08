.

ৰঙিয়াত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ গণস্বাক্ষৰ Published on: 2 hours ago

নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষা বাধ্যতামূলক । তথাপি অসম চৰকাৰে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল-সংগঠনে(protest against teaching medium from class III in english)। চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ(ABVP)। কেবিনেট সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত গণস্বাক্ষৰ(Mass signature of ABVP at Rangia )অভিযান এবিভিপি ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয় গোটৰ । ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তনৰ বিৰোধিতা কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰে । বিশ্বৰ বিকশিত দেশবোৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত নিজৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা সিদ্ধান্তক কোনো পধ্যেই মানি লোৱা নহয় বুলি সকিয়াই দিয়ে এবিভিপিৰ কৰ্ম-কৰ্তাসকলে । উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে এবিভিপিৰ ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয় গোটৰ সম্পাদক প্ৰিতমজ‍্যোতি শৰ্মা, যুটীয়াদ্বয় সম্পাদক মানস কলিতা,অভিজিত দাসৰ লগতে সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে ।