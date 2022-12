.

Martyrs Day observed in Tinsukia: তিনিচুকীয়াৰ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ বজাৰত শ্বহীদ দিৱস পালন Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শনিবাৰে তিনিচুকীয়াতো অসম আন্দোলনত নিহত হোৱা ৮৫৫ গৰাকী শ্বহীদক সুঁৱৰি পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস(Martyrs Day observed in Assam) ৷ সেইমৰ্মে ১৯৭৯ চনৰ ১০ ডিচেম্বৰত শ্বহীদ হোৱা সেই সময়ৰ সাহসী ছাত্ৰ নেতা খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ সোঁৱৰণত তিনিচুকীয়াত ১৯৮০ চনত নামাকৰণ কৰা শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ বজাৰত বজাৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে বিগত বছৰসমূহৰ দৰেই পালন কৰিছে ১০ ডিচেম্বৰৰ দিনটোত শ্বহীদ দিৱস(Martyrs Day at Shaheed Khargeshwar Bazar) ৷ শ্বহীদ দিৱস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ কৰি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰাৰ লগতে নাম-প্ৰসংগ কৰি শ্বহীদসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰা হয় (Martyrs Day observed in Tinsukia) ৷