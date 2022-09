.

জোনাইৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিগত কিছুদিন ধৰি সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে চুৰি কাণ্ড(Theft incidents in different parts of Jonai)৷ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা চুৰিৰ ঘটনাই অঞ্চলবাসীক নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাইছে ৷ আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতা তথা নিৰ্লিপ্ততাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈ অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে(Theft allegedly taken advantage of police weakness)৷ ইয়াৰ মাজতে জোনাইৰ উজনি বিজয়পুৰ গাঁৱৰ প্ৰেমধৰ কুম্বাঙৰ ঘৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰে পুৱা ১০ বজাত ঘৰত কোনো লোক নথকাৰ সুযোগ লৈ লুটি নিলে কেইবা লাখ টকা মূল্যৰ সা-সম্পত্তি(Theft in Jonai)। জানিব পৰা মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰানী গাঁৱৰ কেন্নং গামে নামৰ এজন যুৱক চিনাকী সূত্ৰে প্ৰেমধৰ কুম্বাঙৰ ঘৰত এসপ্তাহৰ বাবে আছিল । যুৱকজনেই এই চুৰি কাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা বুলি সন্দেহ কৰিছে গৃহস্থই ৷