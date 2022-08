.

Food poisoning in Majuli: প্ৰসাদ খাই চিকিৎসাধীন হোৱা লোকৰ খবৰ ললে মাজুলীৰ বিধায়কে Published on: 51 minutes ago

প্ৰসাদ খাই চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোকৰ খবৰ ললে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুবন গামে (Food poisoning in Majuli) ৷ মাজুলীৰ মহৰিচুক গাঁৱৰ প্ৰায় ৭০ জনৰো অধিক লোক এটা অনুষ্ঠাৰ প্ৰসাদ খাই বিষক্ৰিয়া হৈ বৰ্তমান গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে (Many people suffer from food poisoning)। চিকিৎসাধীন হৈ থকা এই লোকসকলৰ খবৰ লবলৈ উপস্থিত হয় মাজুলীৰ বিধায়ক ভুবন গাম । চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে ৰোগীসকলৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা ল’বলৈ চিকিৎসকলক আহ্বান জনাইছে জনাই (MLA visit Hospital to see patient in Majuli)।