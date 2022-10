.

Jonai road accident: বড়োসকলৰ লখিমী আদৰা পৰ্বৰ দিনাই জোনাইত পথ দুৰ্ঘটনা Published on: 52 minutes ago

পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি পহিলা কাতিৰ দিনা বাথৌ ধৰ্মাৱলম্বী বড়োসকলে পালন কৰি আহিছে লখিমী আদৰা পৰ্ব । অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে চিমেন চাপৰিৰ হাংমা চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁৱৰ বাথৌ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰা লখিমী আদৰা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সমীপৰ চেৰেণ নদীৰ পৰা ৰীতি-নীতি অনুসৰি লখিমী আদৰি আনি থকা অৱস্থাতে জোনাইৰ পৰা চিলাপথাৰ অভিমুখে আহি থকা এখন অল্ট' বাহনে কেবাজনো লোকক মহতিয়াই লৈ যায় (Road accident at Jonai) ৷ দুৰ্ঘটনাটোত হাংমা চাপৰি গাঁৱৰ অমৃত দৈমাৰী, মহেন মুছাহাৰী, মণিৰাম দৈমাৰী, জৌনস্বৰাং বড়ো,মণিকা বসুমতাৰী, লক্ষ্মণ বসুমতাৰী,দানস্বৰাং বড়ো, সুমিতা ৰামচিয়াৰী, অনিমা বসুমতাৰী, জুলি বড়ো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় (Many people injured in road accident ) । আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইজনক ডেকাপাম ক্ষূদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত (Dekapam MPHC Primary Health Center) ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লক্ষ্মণ বসুমতাৰীক ধেমাজিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু বাকী সকলক ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়া হয় (Jonai road accident ) । ডিব্ৰুগড়ৰ ডামানিছ নাৰ্চিং হোমত ভৰ্তি কৰোৱাসকলৰ মাজত অমৃত দৈমাৰী, মণিৰাম দৈমাৰী আৰু মহেন মুছাহাৰীৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।