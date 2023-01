Published on: 3 hours ago

আজি উৰুকা (Today is Uruka of Bhogali Bihu) ৷ হাঁহে-মাহে এসাজ খাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৷ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ভিন্ন আকাৰৰ মাছ ৷ ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাটৰ তৰাজান মাছ বজাৰো (Tarajan fish market in Jorhat) ৷

এই মাছৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ২০ ৰ পৰা ২৫ কেজি ওজনৰ মাছ ৷ চিতল, বাহু, ভকুৱা, আৰি, ৰৌ, বৰালি আদি মাছেৰে উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱা হেঁপাহৰে বহু গ্ৰাহকে বজাৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে (Many people gather at Tarajan fish market in Jorhat) ৷