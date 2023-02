বৰপেটা, ৩ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ তৎপৰতা (Operation against child marriage in Assam) ৷ বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ পিচতে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাই আহিছে (Child marriage cases in Assam)৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বৰপেটা জিলাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামীৰ লগতে আত্মীয় আৰু কাজীসহ এতিয়ালৈকে মুঠ ১১০ গৰাকী লোকক আটক কৰিছে (Many people arrested related to Child marriage) ৷

বাতৰি যুগুত কৰা পৰ্যন্ত পোৱা তথ্য অনুসৰি, বৰপেটা থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত ২২ জন, বৰপেটাৰোড থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত ১৩ জন, কয়াকুছি আৰক্ষী চকীত ৪ জন, মাজদিয়া আৰক্ষী চকীত ১ জন, কলগাছচিয়া থানাত ১৭ জন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ লগতে আলোপতি আৰক্ষীয়ে ৫ জন আৰু কাছুমাৰা আৰক্ষীয়ে ৪ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Himanta Biswa Sarma on Child Marriage) নিৰ্দেশনা অনুসৰি বাল্য বিবাহত জড়িত থকা লোকৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰৰ পৰা আইনী ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হ'ব ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ পৰা এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই প্ৰায় 750 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ যদিও এতিয়াও অব্যাহত আছে এই অভিযান (Strict action against child marriage in Assam)৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা অনুসৰি, অসমৰ পৰা বাল্য বিবাহৰ প্ৰথা নোহোৱা হোৱা পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ৷ শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীয়ে (Assam police post on Child Marriage) সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত এক পোষ্ট লিখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে কন্যাশিশুৰ বাল্য বিবাহে আমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ দুয়োটাকেই বিপদাপন্ন কৰে ৷ এখন সমাজত থকা প্ৰতিগৰাকী শিশুৰেই সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব। বাল্য বিবাহৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়ক ।

