শীঘ্ৰেই বিজেপিলৈ আহিব ৰাজ্যৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়ক Published on: 8 hours ago

ৰঙিয়াত ভৱেশ কলিতাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য । বিজেপিলৈ আহিব বিভিন্ন দলৰ কেইবাজনো বিধায়ক (Many MLAs to join in BJP)। লগতে আহিব কেইবাটাও সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ । ছেপ্টেম্বৰত ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বিজেপিৰ মহাযোগদান কাৰ্যসূচী (BJP to held mass joining program on September in Assam) । এই দাবী কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে শেষ কৰিলে কংগ্ৰেছ দলক (Bhabesh Kalita criticizes congress)। কংগ্ৰেছ এতিয়া পশ্চিম আকাশত । কংগ্ৰেছ দল অনাগত ২৫ বছৰলৈ বাহিৰত থাকিব লাগিব । লোকসভা নিৰ্বাচনত আটাইকেইটা সমষ্টিতে দলে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিব । ১২ খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰি জয়ী হ’ব মিত্ৰজোঁট । ৰঙিয়াত যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই মন্তব্য সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (Bhabesh Kalita in Rangia)।