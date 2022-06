.

HSLC exam results 2022: আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল ছাইদুৰৰ সফলতা Published on: 25 minutes ago

শিক্ষা আহৰণত আৰ্থিক বাধাই কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে । সেই কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে বঙাইগাঁও জিলাৰ লুংঝাৰ গাঁৱৰ ছাইদুৰ ৰহমানে (Poor student secure first division in HSLC)। পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ পাছতো ছাইদুৰে সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিষ্টিংচনসহ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে (Manikpur poor student secure distingtion in HSLC exam 2022)। পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ ৫১৭ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছাইদুৰে । ছাইদুৰৰ পিতৃ এগৰাকী কৃষক । মাতৃ আৰু ছাইদুৰেও পিতৃ নুৰুল হকক কৃষিকৰ্মত সহায় কৰি দিয়ে । কেৱল এয়াই নহয় আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে শাক-পাচলিও বিক্ৰী কৰে ছাইদুৰে । বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নথকা এটা সৰু জুপুৰি ঘৰত লেম্পৰ পোহৰতে পঢ়া শুনা কৰে ছাইদুৰে । ইমানৰ পাছতো এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি এই ধৰণৰ ফলাফল (HSLC Exam results 2022) লাভ কৰাত পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসীও আজি আনন্দিত । ভৱিষ্যতে প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন আছে ছাইদুৰৰ । কিন্তু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ছাইদুৰৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগ ভাগ ল'ব পাৰিব নে ? ছাইদুৰৰ পৰিয়ালৰ বাবে সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।