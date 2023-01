.

Published on: 2 hours ago

নগাঁও জিলাৰ জুৰীয়াত বনৰীয়া ম’হৰ আতংক (Wild bull attack at Juria) ৷ সুঁতিৰপাৰত বনৰীয়া ম’হৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন লোক (Man injured in a wild bull attack in Nagaon)। লাওখোৱা, বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া ম'হে দৌৰাই দৌৰাই আক্ৰমণ কৰে লোকজনক । আক্ৰমণৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইলৰ কেমেৰাত । বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ফৈজুল হ'ক নামৰ লোকজন ৷