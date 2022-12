.

Road accident at Digboi: ডিগবৈত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত এজন Published on: 7 hours ago

Koo_Logo Versions

শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত ডিগবৈত সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Digboi) ৷ তিনিচুকীয়া দিশৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখে গৈ থকা AS23 Y 3304 নম্বৰৰ এখন ALTO 800 বাহনে বগাপানী অঞ্চলৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা গৰুক বচাবলৈ যাওঁতেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ ফলত বাহনখনৰ সন্মুখভাগ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে ৷ অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক বিজয় বাৰ্মাৰ (47) (Man injured in a road accident at Digboi) ৷ এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বিজয় বাৰ্মাক প্ৰথমে ডিগবৈ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাৰ অন্তত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।