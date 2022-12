.

Dead Body found in Lakhimpur : পথালিপাহাৰৰ ৰেলপথৰ কাষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

লখিমপুৰৰ পথালিপাহাৰত ৰে’লপথৰ কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ (Dead body at Pathali Pahar) ৷ পথালিপাহাৰৰ গণেশ ভূজেল নামৰ প্ৰায় ৩০ বছৰীয়া লোকজনৰ মৃতদেহটো ৰে’লপথৰ কাষতে পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে(Man found dead in Lakhimpur)৷ ইতিমধ্যে বান্দৰদেৱা আৰক্ষী আৰু চৰকাৰী গাওঁপ্ৰধান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি মৃত ব্যক্তিজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত আছিল । ইফালে স্থানীয় ৰাইজে ৰে’লৰ খুন্দাতে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে (Train hits man in Lakhimpur)।