Tamulpur Road accident : তামুলপুৰত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু বৃদ্ধৰ Published on: 1 hours ago

তামুলপুৰৰ চেঁচাপানীত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Tragic accident in Tamulpur)। দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ থিতাতে নিহত এগৰাকী বৃদ্ধ । নিহত লোকজন ফুলজেন ধানোৱাৰ বুলি চিনাক্ত হৈছে (Man died in an accident at Tamulpur)। ডুমনি চাহ বাগিচাৰ ৫ নং লাইনৰ পৰা হাতিডুবা অভিমুখে চাইকেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত এখন ব'লেৰো বাহনে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই থৈ যায় লোকজনক । দুৰ্ঘটনাত পথৰ কাষত চাইকেলসহ চিটিকি পৰে বৃদ্ধ লোকজন । ঘটনাস্থলীত কুমাৰীকাটা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো কুমাৰীকাটা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়লৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহনখন বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।