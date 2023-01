.

Road accident in Nagaon : কঠিয়াতলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীত অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে কঠিয়াতলীৰ ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Nagaon NH36)৷ AS01 G 9002 নম্বৰৰ এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহটিয়াই নিয়ে এগৰাকী পথচাৰীক ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় লোকজন (Man died in a road accident in Nagaon)৷ নিহত লোকজন নিজ কঠিয়াতলী জুৰিপাৰৰ ৰবি সেন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ট্ৰাকখনে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জব্দ হয় ট্ৰাকখন ৷ অৱশ্যে চেগ বুজি ঘটনা স্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় ট্ৰাকৰ চালকজন ।