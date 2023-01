Published on: 41 minutes ago

মাঘৰ বিহুৰ দিনাই মৰিগাঁৱত সংঘটিত হয় এক দুৰ্ঘটনা (Road accident in Morigaon) ৷ এই দুৰ্ঘটনাতে নিহত হয় এজন লোক ৷ তথ্য অনুসৰি, মৰিগাঁও জিলাৰ মিকিৰভেটা আৰক্ষীৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰভগীয়াৰ বৰহোলাত AS01 EG 3651 নম্বৰৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু এখন ই-ৰিক্সাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ই-ৰিক্সাৰ চালকজন ৷ স্থানীয় যুৱকৰ তৎপৰতাত ই-ৰিক্সাৰ চালকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হয় মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৷ কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় ই-ৰিক্সা চালকজনৰ (Man died in a road accident in Morigaon)৷ মৃত লোকজনৰ ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ৰহা থানাৰ অন্তৰ্গত বেচাপতি গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিহুৰ দিনটোত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত মিকিৰভেটাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আমীৰ হোছেইন উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷ লগতে জব্দ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন ৷