Road accident at Mariani : মৰিয়নী কাঠকটীয়াত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন Published on: 1 hours ago

মৰিয়নীত অঘটন ৷ যোৰহাটৰ পৰা মৰিয়নী দিশে আহি থকা AS 03 X 0976 নম্বৰৰ এখন স্কুটীয়ে মৰিয়নী কাঠকটীয়াত পথৰ মাজত ৰখাই থোৱা AS 23 AC 5363 নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে (Road accident at Mariani) ৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় স্কুটীখনৰ চালক (Man died in a road accident at Mariani) ৷ নিহত লোকজন ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ ১ নং লাইনৰ মনোজ তাঁতী বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় লোকে যোৰহাট মৰিয়নী পথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ট্ৰাকখন ভাঙি এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷