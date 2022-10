.

Basistha Dev Sharma death : বৰপেটা সত্ৰৰ এটা লাই খুঁটা লৰিল, দত্তদেৱ গোস্বামী Published on: 40 minutes ago

মহাপৰায়ণ ঘটিল বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ (Basistha Dev Sharma no more) ৷ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷ মাজুলীৰ ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ দেহাৱসানত আজি অসমবাসী মমাহত । তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাথনা জনায়’’ । গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মাজুলী যেনেকৈ বৈষ্ণৱ পীঠ তেনেকৈ বৰপেটা, বৰদোৱাও তীৰ্থ পীঠ । তেখেতৰ মৃত্যুৱে বৰপেটা সত্ৰৰ এটা লাই খুঁটা লৰি যোৱাৰ দৰে হ’ল । তেখেতৰ মৃত্যু বৰপেটা সত্ৰৰ বাবে ডাঙৰ ক্ষতি’’ (Majuli Satradhikars express condolences over demise of Satradhikar Basistha Dev Sharma) ।