আজিৰ পৰা পুনৰ বন্ধ হল মাজুলী নিমাতি ফেৰী সেৱা Published on: 10 minutes ago

আজিৰ পৰা পুনৰ বন্ধ হল মাজুলী নিমাতি ফেৰী সেৱা (Majuli Nimati ferry service is closed again from today)। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা বৰুষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ, ডুব গৈছে ফেৰী ৰখোৱা ৰেম্প সমূহ ৷ ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোতৰ গতি বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰৰিপ্ৰেক্ষিতত যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰৰ পৰা মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে অনিদিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰিছে মাজুলী-নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী কমিলেহে পুনৰ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব বুলি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিছে (Department of Internal Water Transport) ।