.

Drive against gambling: অবৈধ তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে মাজদিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

বৰপেটা জিলাৰ মাজদিয়া আৰক্ষীয়ে অবৈধ তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে(Drive against gambling in Barpeta) । গোপন খবৰৰ ভিত্তিত মাজদিয়া আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে গৰেমাৰী বজাৰত অবৈধ তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই পাঁচটাকৈ তীৰ খেলৰ জুৱাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Gambler arrested in Barpeta) । ধৃত লোক কেইজন ক্ৰমে বৰপেটা জিলাৰ সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গৰেমাৰী গাঁৱৰ নবীন আলী, বাছেৰ আলী, কুৰবান আলী, মকছেদ আলী আৰু তাৰাবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ছাটাগাঁওৰ আজমত আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে । ধৃত লোক কেইজনৰ পৰা তীৰ খেলত ব্যৱহৃত টিকট, নগদ ধন আৰু তিনিটা মোবাইল জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে । ধৃত লোক কেইজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৃদুল বৰাই ।