মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ (Mahapurush Srimanta Sankaradeva) অমৰ সৃষ্টিৰাজীক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ ওম সাই গণেশ প্ৰডাকচনে ব্ৰজাৱলী ভাষাত মঞ্চস্থ কৰিব "দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ হৰণ" ভাওনা (Draupadis Bastra Haran Bhaona at Guwahati) । অহা ৭ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ ছয়মাইল পাঞ্জাবাৰীস্থিত বিপনন ক্ষেত্ৰত মঞ্চস্থ হ'বলগীয়া ভাওনাখনৰ আটাইকেইগৰাকী শিল্পী হ'ব মহিলা (Preparation of Hahila Bhaona at Punjabari)। ইতিমধ্যে ভাওনাখন মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবে আখৰা আৰম্ভ কৰিছে ২৫ গৰাকী শিল্পীয়ে । ইপিনে,২০২৩ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পহিলা সপ্তাহত এই ভাওনাখন বাংলাদেশত মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে (Mahila Bhaona will performed in Bangladesh)। ইয়াৰ পূৰ্বে মথুৰা, বৃন্দাবনতো মনস্থ হৈছিল উক্ত ভাওনাখন । এই ভাওনাখনত দ্ৰৌপদীৰ চৰিত্ৰত মেঘৰঞ্জনী মেধি, দুঃশাসন পলি কোঁচ আৰু ভীমৰ চৰিত্ৰত আৰ জে মেণ্ডীয়ে অভিনয় কৰিব ।