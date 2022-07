.

দুই সন্তানক এৰি প্ৰেমিকৰ ঘৰলৈ পলায়ন মাতৃৰ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

প্ৰেমৰ অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে বহুতৰে পৰিয়ালত অশান্তিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় । বহুতৰে মৃত্যুৰ কাৰণো আকৌ অবৈধ প্ৰেম । কিন্তু তাৰ পাছতো প্ৰায় প্ৰতিদিনে অবৈধ প্ৰেমৰ বাবেই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে । এইবাৰ এনে প্ৰেমৰ বাবেই দুই সন্তানৰ মাতৃ পলাই গ'ল প্ৰেমিকৰ ওচৰলৈ । এই ঘটনা বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ (Love affair of a married woman in Barpeta)। কিন্তু প্ৰেমিকৰ ঘৰলৈ গৈ শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ হ'বলগীয়া হ'ল দুই সন্তানৰ মাতৃ । জানিব পৰা মতে, লেংটিছিঙা গাঁৱৰ ৰফিকুল ইছলামৰ পত্নী তথা দুই সন্তানৰ মাতৃ জাহিদা খাতুনৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ মিজানুৰ ৰহমানৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল । স্বামী বিদেশত থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি পত্নী জাহিদা খাতুনে মিজানুৰ ৰহমানৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল । পাছত জাহিদা খাতুনে দিগজানী গাঁৱৰ পিতৃ গৃহলৈ ঘূৰি আহিছিল । ইফালে প্ৰেমিক মিজানুৰ ৰহমানৰ কথা মতে শুকুৰবাৰে দুই সন্তানৰ মাতৃ জাহিদা খাতুনে মিজানুৰৰ ঘৰত উপস্থিত হয় (Mother flees to boyfriends house leaving two children)। কিন্তু মিজানুৰে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে জাহিদাই । ইফালে প্ৰেমিক মিজানুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ লোকে জাহিদাক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰেমিকা জাহিদা খাতুনে ।