আজি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হৈছে অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ভোগালী বিহু (Bhogali Bihu celebration in Assam)৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে বাক্সা জিলাৰ বৰমা লক্ষ্মী মন্দিৰ প্ৰাংগন আৰু বৰমা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বৰমা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত সমুহীয়াকৈ মেজি জ্বলাই পৰম্পৰাগত ভোগালী বিহু উদযাপন কৰে (Lit fire on Meji)৷ মেজিৰ জুয়ে সমাজৰ অসূয়া অমংগল বিনাশ কৰিৰ বুলি উল্লেখ কৰে বৰমা লক্ষী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি বসন্ত শৰ্মাই (Lit fire on Meji at Barama) ৷