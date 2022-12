.

Leopard trapped in Dibrugarh : বকুল চাহ বাগিচাৰ চাউলখোৱাত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ’ল নাহৰফুটুকী Published on: 17 hours ago

শুকুৰবাৰে পুৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ বকুল চাহ বাগিচাৰ চাউলখোৱাত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ’ল এটা নাহৰফুটুকী (Leopard trapped at Bakul tea estate in Dibrugarh) । দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বহু সংখ্যক পোহনীয়া জীৱ-জন্তু ভক্ষণ কৰি অঞ্চলটোত এক ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল বাঘটোৱে (Leopard terror in Dibrugarh)। অৱশেষত বন বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জৰাবদ্ধ হয় বাঘটো (Leopard trapped in Dibrugarh) । এই বাঘ চাবলৈ বকুল চাহ বাগিচাত (Bakul tea estate) উপস্থিত হয় অঞ্চলটোৰ বহু ৰাইজ । ইফালে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পিচতেই বাঘটোক বন বিভাগে ডিগবৈ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যত মুকলি কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।