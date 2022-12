.

Leopard terror at Teok : নাহৰফুটুকীৰ ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান টীয়কবাসী

টীয়কত নাহৰফুটুকীৰ ত্ৰাস (Leopard terror at Teok) ৷ এইবাৰ টীয়কৰ চটাই বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চৌহদত ওলাইছে এটা নাহৰফুটুকী ৷ এই নাহৰফুটুকীটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুই বনকৰ্মীসহ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী আৱাসিক মহিলা (Two forester injured in Leopard at Teok)৷ নাহৰফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত দুই বনকৰ্মী ক্ৰমে জিতুমণি বৰা আৰু প্ৰবোধ শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ।