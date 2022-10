.

Landslides in Arunachal Pradesh: অৰুণাচলৰ ৱেষ্ট কামেং জিলাত ভূমিস্খলন Published on: 59 minutes ago

Koo_Logo Versions

পুনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত ভূমিস্খলন ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৱেষ্ট কামেং জিলাত সংঘটিত ভূমিস্খলন (Landslides triggered by heavy rainfall) ৷ এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত (Landslides in Arunachal Pradesh) ৷ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে ভালুকপুঙৰ পৰা বমডিলালৈ যোৱা ১৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ নাগ মন্দিৰ আৰু টেঙাৰ মাজৰ পথটো ৷ জানিব পৰা মতে অৰুণাচলত হোৱা প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ ফলত (Heavy rainfall in Arunachal Pradesh) মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা শ শ যান-বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ।