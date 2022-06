.

Landslide in Karimganj: বান ভূমিস্খলনৰ ফলত কৰিমগঞ্জত অভাৱনীয় পৰিৱেশ

কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation in Assam)। বৰাক উপত্যকাৰ তিনিওখন জিলাতো এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । নৈ, উপনৈসমূহ বৰ্তমান বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে । আনহাতে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ এংলাবজাৰ এলেকাত কেইবাটাও স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Landslide in Karimganj)। ভূমিস্খলনৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হয় এংলাবজাৰ হাইস্কুলৰ (Landslide scares schools in Karimganj)। বিদ্যালয় গৃহৰ ওপৰত খহি পৰে পাহাৰৰ মাটি । সমান্তৰালকৈ একেটা অঞ্চলৰে বহু লোকৰ বাসগৃহও ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । একেদৰে ৰাতাবাৰী সমষ্টিত ছিংলা নৈয়ে ৰুদ্ৰৰূপ ধাৰণ কৰিছে । সমষ্টিৰ নয়াটিলা পঞ্চায়ত এলেকাত ওফন্দি উঠা নৈৰ পানী মথাউৰিৰ ওপৰেদি বাগৰিছে । ইপিনে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু প্ৰতিটো নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কৰিমগঞ্জ প্ৰশাসনে জিলাৰ প্ৰতিটো শিক্ষানুষ্ঠান আগন্তুক ২০ তাৰিখলৈকে বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে (Educational institutions in Karimganj closed till June 20)। মুঠতে বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিমগঞ্জ জিলাত ।