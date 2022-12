.

Land mafia attacked at Sawkuchi: মহানগৰীত ভূ মাফিয়াৰ প্ৰহাৰত আহত 4 Published on: 2 hours ago

মহানগৰীত ভূ মাফিয়াৰ দৌৰাত্ম্য ৷ সাউকুছিত একেটা পৰিয়ালৰ ৪ জন সদস্যক আক্ৰমণ কৰে মাটিৰ দালালে (Land mafia attacked at Sawkuchi) । মাটিৰ দালালৰ ৪০ জনীয়া এটা দলে প্ৰহাৰ কৰিলে মাটিক মালিকক (land trying to occupied by land mafia)। মধ্যভোগীকেইটাই দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত মাটি দখল কৰি অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ (Allegation against land mafia at Sawkuchi) । মাটিৰ দালালৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত কেইজন ক্ৰমে জৰুনা খাতুন, আয়েশা আহমেদ, চাজিদা বেগম, আবুবক্কৰ আলী হুছেইন ৷ ইয়াৰে দুগৰাকী মহিলা আৰু দুজন কিশোৰ বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে (Land mafia attacking people at Guwahati) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্তকেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে মহানগৰীৰ হেল্থ চিটী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ আমান আলী, ৰাজু খান, ফাৰুক আলী খান, আলতাফ হুছেইন, অজিত, আনচাৰি, নুৰ আৰু ৰমেনৰ নেতৃত্বত দালালৰ দলটো আহিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ৷ পূৰ্বেও পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা ড্ৰাগছৰ কেচ দিছিল বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে । ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে নিশাই বশিষ্ঠ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ (Bashitha police station) ।