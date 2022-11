.

Lachit Divas 2022 : বোন্দাত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন লাচিত দিৱসৰ Published on: 14 minutes ago

লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় ছাউনী আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উদ্যোগত আগন্তুক ২৩ আৰু ২৪ নৱেম্বৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাৰেংগীৰ বোন্দাস্থিত জন-জাতি ক্ৰীড়া আঞ্চলিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী (400th birth anniversary of Bir Lachit Borphukan) ৷ লগতে আয়োজন কৰা হৈছে লাচিত সেনাৰ ত্ৰয়োদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস (Foundation day of Lachit Sena)। যাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে উদযাপন সমিতিয়ে (Lachit Divas 2022 will be held at Bonda)। এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে দেওবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১১ বজাত জন-জাতি ক্ৰীড়া আঞ্চলিক খেলপথাৰত লাইখুটা স্থাপন কৰা হয় । লাইখুটা স্থাপন কৰে অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি ৰেৱাকান্ত সন্দিকৈয়ে । উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সেনা ছাউনীৰ সেনাধ্যক্ষ অমৰ বৰুৱা, যুটীয়া সচিব প্ৰধান দিগন্ত দাধৰা, ৰাজীৱ ফুকন, অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কৃষ্ণ বৰগোঁহাই ।