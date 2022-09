.

অসম-অৰুণাচল সীমাবিবাদ বিষয়ত মইনাজুলিত কৃষক মুক্তিৰ পথ অৱৰোধ Published on: 2 hours ago

অসম-অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যাক কেন্দ্ৰ (Assam Arunachal border dispute) কৰি লখিমপুৰ জিলাৰ মইনাজুলিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পথ অৱৰোধেৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে (KMSS road blockage in Lakhimpur for border issue) । সোমবাৰে দুপৰীয়া অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ মইনাজুলি পথটো এঘণ্টাৰ বাবে অৱৰোধ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ হায় হায়, বিজেপি চৰকাৰ হায় হায় আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে লখিমপুৰ জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে (KMSS protest against border dispute) ।