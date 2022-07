.

KMMS demands release of Barshashree: অসম আৰক্ষীক বিজেপিৰ পুতলা আখ্যা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যজুৰি বৰ্ষাশ্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ৰখা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে (Reaction to release of Barshashree) ৷ বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ দাবীত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও কৰিছে ইয়াৰ বিৰোধীতা ৷ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি মহিধৰ ৰায়ে কৰিলে চৰকাৰক কটাক্ষ (KMMS demands release of Barshashree) ৷ অসমৰ আৰক্ষী বিভাগটো এতিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ হাতৰ পুতলাত পৰিণত হৈছে । ঘোঁৰা এটাক যেনেকৈ লেকাম দি চলোৱা হয়, ঠিক তেনেকৈ আৰক্ষীকো বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে লেকাম টানি চলাই আছে ৷ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে আবোল তাবোল কোৱা আৰম্ভ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক প্ৰকৃত সমস্যাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি বান্দৰৰ খেল চোৱাত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে ৷