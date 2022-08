.

বিশ্ব ক্যাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপলৈ কলিয়াবৰৰ ২ ক্যাৰাটেকা Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

কলিয়াবৰৰ দুই ক্যাৰাটেকা টকিঅ'লৈ (two karatekas from Koliabor to Tokyo) । জাপানৰ টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্যাৰাটে প্ৰতিযোগিতালৈ (International Karate Competition in Tokyo Japan) মনোনীত হৈছে অসম তথা কলিয়াবৰৰ দুই ক্যাৰাটেকা । কলিয়াবৰৰ ক্যাৰাটে প্ৰশিক্ষক বিপ্লৱ শইকীয়া আৰু ৮ বছৰীয়া কণমাণি অংশী প্ৰিয়ম আহমেদ মনোনীত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্যাৰাটে প্ৰতিযোগিতালৈ । ভাৰতৰ হৈ ৬ ক্যাৰাটেকাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহত টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্যাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত (6 karateka from india to tokyo) । কলিয়াবৰৰ ডাঃ টি আও গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াঙ্গনত কঠোৰ অনুশীলনত বস্ত হৈছে দুই প্ৰতিযোগী । নৱেম্বৰত টকিঅ’ত অনুষ্ঠিত হবলগা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্যাৰাটে চেম্পিয়শ্বিপৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে ক্যাৰাটে প্ৰশিক্ষক তথা প্ৰতিযোগী বিপ্লৱ শইকীয়া আৰু কণমাণি অংশী প্ৰিয়ম আহমেদ । ইয়াৰ পূৰ্বে বিপ্লৱ শইকীয়া আৰু অংশী প্ৰিয়ম আহমেদে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত ক্যাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।