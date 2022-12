.

Kaliabhomora Bridge From Kaliabor Tiniali : বন্ধ থাকিব কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা চুলুং টোলগেট পথ Published on: 21 minutes ago

এসপ্তাহলৈ বন্ধ থাকিব কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা চুলুং টোলগেট পথচোৱা (Kaliabor to sulung toll gate road remained closed for 1 week)৷ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা কলিয়াভোমোৰা দলং অতিক্ৰম কৰা নৱনিৰ্মিত চাৰিলেনযুক্ত পথটোত সঘন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । বিগত এটা মাহত দহটাতকৈও অধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে উক্ত পথচোৱাত । এই দুৰ্ঘটনাসমূহত কুৰিতকৈ অধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে ৮ জন লোকে কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈছে । পথটো ’ডাইভাৰছন’ৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাসমূহ সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে শেহতীয়াভাৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ 'নৰ্থ ইষ্ট ' নামৰ নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৱে পথটিৰ প্ৰায় চাৰে সাত কিলোমিটাৰ পথ 'ৱান ৱে' কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (One Way Road to Kaliabhomora Bridge From Kaliabor Tiniali )। এতিয়াৰে পৰা অহা এসপ্তাহলৈ এই পথৰে অহা যোৱা যানবাহনসমূহ কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা বাওঁ দিশৰ দুই লেনযুক্ত লেনৰে অহা যোৱা কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিছে । নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৱে অৱশ্যে মেৰামতিৰ বাবেহে আনটো দুই লেনযুক্ত পথ বন্ধ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।