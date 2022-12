.

Tributes to martyrs of Indian Army: চাইকেলেৰে জোনাইৰ যুৱকৰ ভাৰত ভ্ৰমণ Published on: 8 hours ago

ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্ব তথা শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে জোনাইৰ লক্ষী নেপালী বস্তিৰ চন্দ্ৰ বাহাদুৰ থাপা নামৰ এজন যুৱকে চাইকেলৰে অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰত ভ্ৰমন যাত্ৰা(Jonai youth travels to India on bicycle) । জোনাইৰ পৰা যোৱা ২১ নৱেম্বৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা যুৱকজনে বৰ্তমানলৈ ৭ খন ৰাজ্য ক্ৰমে অসম, পশ্চিম বংগ, চিকিম, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, ওডিশা আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অতিক্ৰম কৰি অব্যাহত ৰাখিছে এই দুঃসাহসিক যাত্ৰা(Tributes to martyrs of Indian Army) ৷ জোনাইৰ লক্ষী নেপালী বস্তিৰ চন্দ্ৰ বাহাদুৰ থাপা নামৰ যুৱকজনৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে জোনাইবাসী ৰাইজে । নিজৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ যাত্ৰাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ মৰম আৰু প্ৰেৰণা বিচাৰিছে যুৱকজনে । দেশৰ সকলো ৰাজ্য ভ্ৰমন কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্বক দেশৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণৰ মাজলৈ নিয়াই মূল উদ্দেশ্য বুলি অৱগত কৰে যুৱকজন ।