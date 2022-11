.

Jnananajan Award 2022 : কৃৰ্তী শিক্ষয়িত্ৰী লক্ষীপ্ৰিয়া বৰাক ২০২২ ৰ সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচৰ জ্ঞানাঞ্জন বঁটা প্ৰদান Published on: 9 hours ago

সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচ, শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্যতম সামাজিক অনুষ্ঠান ৷ শনিবাৰে এই অনুষ্ঠানে আমগুৰিত জ্ঞানাঞ্জন বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে (Jnananajan Award 2022) । আমগুৰি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সভাত কৃৰ্তী শিক্ষয়িত্ৰী লক্ষীপ্ৰিয়া বৰাক জ্ঞানাঞ্জন বঁটা প্ৰদান কৰা হয় (Jnananajan Award 2022 goes to Teacher Laxmipriya Bora)। সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচৰ (Sewa the Service) সঞ্চালক ইন্দ্ৰকমল ফুকনে আঁত ধৰা আৰু সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচৰ সভাপতি মুনিন বৰুৱাই সভাপতিত্ব কৰা এই অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ সৌমাৰজ্যোতি মহন্তই বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ভাষণ প্ৰদান কৰে । আমগুৰি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী লক্ষীপ্ৰিয়া বৰাক সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচৰ পৰা ফুলাম গামোচা, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, ট্ৰফী, সাত হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হয় । সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচৰ সম্পাদক বিপুল জ্যোতি নেওগে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰা সভাত আমগুৰি আউনীআটীয় হেমচন্দ্ৰদেৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ যোগেশ কিশোৰ ফুকন, আমগুৰি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক পুলিন বৰঠাকুৰ, আমগুৰি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দিব্যজ্যোতি শইকীয়া, জাঁজী হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড৹ অনিল গগৈ উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে, আমগুৰিৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেৱা দ্যা চাৰ্ভিচে ২০১৯ চনৰ পৰা জ্ঞানাঞ্জন বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে ।