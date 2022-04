.

এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম নহয়, এইখন শংকৰদেৱৰ অসম: জিগনেশ মেৱানী Published on: 30 minutes ago

এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম নহয়, এইখন শংকৰদেৱৰ অসম ৷ অসমৰ বাৰেৰহনীয়া সংস্কৃতিক মই উদযাপন কৰোঁ (Jignesh Mevani says about Sankardev) ৷ বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে মোৰ কণ্ঠৰোধ কৰিব নোৱাৰে ৷ গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা দলিত নেতা জিগনেশ মেৱানীয়ে শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰে । সংবাদমেলত জিগনেশ মেৱানীয়ে লগতে কয় যে গণতন্ত্ৰক শেষ কৰাটোৱেই বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য (Jignesh Mevani comments on BJP)৷ যিমান গোচৰ ৰুজু কৰিলেও নিজৰ স্থিতিত অটল বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে তেও কয় যে লাহে লাহে অসমত পুলিচৰাজ চলিছে ৷ বি জে পি আৰু আৰ এছ এছ নাথুৰাম গডছে আৰু হিটলাৰৰ মতাদৰ্শত বিশ্বাসী। আৰ এছে এছে দেশৰ সংবিধান নামানে বুলিও মন্তব্য কৰে গুজৰাটৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।