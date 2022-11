.

DAC election 2022: দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ দখলৰ লক্ষ্যৰে মাজুলীত জয়ন্তমল্ল Published on: 21 minutes ago

অহা 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (DAC election 2022) ৷ ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া (DAC election campaign) ৷ দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইনুপ্ৰভা দেউৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ মাজুলীৰ মাজৰ দেউৰীত উপস্থিত মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা (Jayanta Malla Baruah in DAC election campaign) । দেউৰী স্বায়ত্ব পৰিষদৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি দল জয়ী হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ । তেওঁ কয় যে, আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দল খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ লগত নাই ৷ তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ আজি এই অৱস্থা হৈছে (Jayanta Malla Baruah took a jibe to Congress)। যি দলে মিঞা মিউজিয়ামৰ পক্ষত কথা কয় সেই দলে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওচৰ চপাৰ সাহসকণ হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বৃহস্পতিবাৰেও এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰিব জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ।