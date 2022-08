.

নলবাৰীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই Published on: 3 hours ago

আজি দেশৰ ৭৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (76th Independence day of India)। অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, বিধায়ককে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে ঠায়ে ঠায়ে আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত পতাকা উত্তোলন কৰিছে (Independence day celebration in Assam)। নলবাৰী জিলাতো প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী । য'ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই (Jayanta Malla Baruah hoisted the flag at Nalbari)। পতাকা উত্তোলন কৰি দেশ মাতৃৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ-বীৰাংগনাসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰাৰ লগতে সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । আনহাতে কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী, বেটেলিয়ান, এনচিচি আদি কেইবাটাও দলে পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে ।