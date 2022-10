.

Basistha Dev Sarma death : অসমবাসীৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মা, যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা Published on: 46 minutes ago

Koo_Logo Versions

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰাপক বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ বিয়োগত মৰ্মাহত ৰাজ্যবাসী (Basistha Dev Sharma no more)৷ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত, অসম সাহিত্য সভাৰ পৰম শুভাকাংক্ষী বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই ৷ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ভঁৰাললৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়োৱা বিদগ্ধ পণ্ডিত তথা বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ মহাপ্ৰয়াণত সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক যাদৱ চন্দ্ৰ শৰ্মাই শোক প্ৰকাশ কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে (Last tribute to Satradhikar Basistha Dev Sharma) । লগতে ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা তেখেতৰ অৱদান অসমবাসীয়ে সদায় মনত ৰাখিব বুলিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে প্ৰাতঃপ্ৰসংগৰ পাচত ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে সম্পন্ন কৰা হ’ব বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া (Funeral of Basistha Dev Sarma will be held with full state dignity)৷