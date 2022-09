.

তালাচীৰ নামত নিৰীহক হাৰাশাস্তি আৰক্ষীৰ Published on: 2 hours ago

অসম আৰক্ষীৰ আমূল সংস্কাৰ তথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰীহ ব্যক্তিৰ ওপৰত আৰক্ষীক কোনো কাৰণতেই হাৰাশাস্তি নচলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো মেৰাপানীৰ ঘিলাধাৰী আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে যানবাহনৰ নথিপত্ৰ তালাচীৰ নামত নিৰীহ লোকক মাৰপিট কৰা ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য(Innocent people beaten up in the name of documents verify) । অসম আৰক্ষীৰ 'জনহিতাৰ্থে, জনসেৱাৰ্থে' শ্ল'গানৰ বিপৰীতে সাধাৰণ নিৰীহ ব্যক্তিক প্ৰহাৰ কৰি বীৰত্ব দেখুওৱা ঘটনাই পুনৰ লজ্জানত কৰিছে অসম আৰক্ষীক । হেলমেট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু বাইকৰ সকলো নথিপত্ৰ থকাৰ পাছতো ঘিলাধাৰী আৰক্ষীৰ এজন দায়িত্ববাহী উপ-পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোত চলা তালাচী অভিযানৰ সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে পাৰ্থজ্যোতি দলে নামৰ বাইক আৰোহীজনক তালাচীৰ বাবে বাইকখন ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ কিন্তু গগৈয়ে আৰক্ষীয়ে দেখুওৱা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ বিপৰীতে কিছু আতঁৰত বাইকখন ৰখোৱাৰ অজুহাততেই মাৰপিট কৰাৰ লগতে ভুৱা গোচৰত কেচ ৰুজু কৰাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰে । উল্লেখ্য যে, পাৰ্থজ্যোতি দলে নামৰ লোকজনে আত্মীয়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাৰণে খৰখেদাকৈ গোলাঘাটলৈ গৈ থকা অৱস্থাত উষা গৰঙাৰ পাঁচ আলিত আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰে ।