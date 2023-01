.

India vs Sri Lanka ODI in Guwahati: টি-২০ শৃংখলা বিজয়ৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী ৰোহিত শৰ্মা Published on: 12 hours ago

গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজত এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন হাইভল্টেজ মেচ (India vs Sri Lanka ODI in Guwahati) । ইয়াক লৈ দৰ্শকসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইছে । নিজৰ পচন্দৰ খেলুৱৈসকলক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ অনুৰাগীসকলে পুৱাৰে পৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ভিৰ কৰে । তিনিমাহ বিৰতিৰ পিছত গুৱাহাটীত পুনৰ আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট মেচখন অনুষ্ঠিত হ’ব । আজি বিয়লি ১ পৰা ৪ বজালৈ শ্ৰীলংকাই আৰু ভাৰতীয় দলে ৫ বজাৰ পৰা ৮ বজালৈ অনুশীলন কৰে । ইয়াৰ মাজতে সংবাদমেলত সম্বোধন কৰি ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাই T-20 শৃংখলা বিজয়ৰ পিছত তেওঁ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী বুলি মন্তব্য কৰে (India beat Sri Lanka in 3rd T-20I) । অ'পেনিং যুটিত ঈশান কিষানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে বুলি উল্লেখ কৰে ৰোহিত শৰ্মাই । মিড'ল অৰ্ডাৰ বেটছমেন সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, শ্ৰেয়াস আয়াৰ সুন্দৰ ফৰ্মত আছে বুলিও উল্লেখ কৰে শৰ্মাই । তেওঁ বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ঘৰৰ মাটিত ৯ খনকৈ এদিনীয়া আছে বুলি উল্লেখ কৰি ই আমাৰ বাবে অত্যন্ত সুবিধাজনক বুলি মন্তব্য কৰে । আনহাতে বিশ্বকাপৰ অধিনায়ক কোন হ'ব সেইয়া এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।