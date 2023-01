.

Indian cricket team in Guwahati : গুৱাহাটী পালেহি ৰোহিত শৰ্মাসহ কেইবাজনো ক্ৰিকেট তাৰকা Published on: 3 hours ago

বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈ (Indian cricket team in Guwahati) ৷ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা (Rohit Sarma), বিৰাট কোহলী (Virat Kohli), শ্ৰেয়াচ আয়াৰ, কে এল ৰাহুল (K L Rahul) এতিয়া গুৱাহাটীত । বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে এই চাৰি ক্ৰিকেটাৰক হোটেল ৰেডিচন ব্লু’ লৈ লয় যোৱা হয় । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অহা ১০ জানুৱাৰীত ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন মেচ (India Sri Lanka one day match in ) ৷ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত হ’বলগীয়া দিবা-নৈশ এদিনীয়া মেচখন আৰম্ভ হ’ব দুপৰীয়া ডেৰ বজাৰ পৰা (Barshapara Stadium in Guwahati) । মেচখনকলৈ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই (Assam cricket association) ।