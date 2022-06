.

Cobra rescued : মিছামাৰীত উদ্ধাৰ এডাল প্ৰকাণ্ড বিষাক্ত ফেঁটী সাপ

মিছামাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এডাল প্ৰকাণ্ড বিষাক্ত ফেঁটী সাপ (Indian Cobra rescued in Misamari) ৷ শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত মিছামাৰীৰ পাতিদৈ ভেৰেলা গাঁৱৰ হনুমান মন্দিৰৰ সমীপত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত ফেঁটী সাপডালে আশ্ৰয় লৈ থকাৰ কথা অৱগত কৰা হ’ল প্ৰকৃতি প্ৰেমী যুৱক বাবু কাজিক ৷ ইয়াৰ পিছতে বাবু কাজিয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ফেঁটী সাপডাল সুৰক্ষিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷ উদ্ধাৰ কৰা বিষাক্ত ফেঁটী সাপডাল জীয়াগাভৰুস্থিত গাভৰু খণ্ড বন কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া সুৰেশ দাস লগতে সোনাই-ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বনকৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত অৰণ্যৰ মাজত মুকলি কৰি দিয়ে প্ৰকৃতি প্ৰেমীজনে (India cobra released into the forest) । বাবু কাজিৰ এই দুসাহসীকতাক শলাগ লৈছে বন বিভাগ তথা প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰাইজে ৷