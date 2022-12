.

Forest department raid in Chirang: চিৰাঙত অ লক্ষাধিক টকা মুল্যৰ চোৰাং কাঠ জব্দ Published on: 32 minutes ago

চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত বন বিভাগৰ অভিযান (Forest department raid in Chirang)৷ বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ । ৰুনিখাতা বনাঞ্চলিক বিষয়া, বন বিভাগৰ বিভাৰ বিশেষ কামাণ্ডো গ্ৰীণ হৰ্ণচ আৰু এনচিআইবিৰ দলে যৌথ অভিযান চলাই ৰুনিখাতাৰ পৰা খেদি নি বঙাইগাঁৱৰ চাপৰাকাটা আৰু নিউ বঙাইগাঁৱৰ বদি বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা পাঁচ লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Large quantities of timber seized in Chirang) ।ৰুনিখাতাৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া জশমানিক ব্ৰহ্মই জনায় যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উল্টাপানী অঞ্চলৰ পৰা চিৰাং জিলাৰ মাজেৰে সৰবৰাহ কৰা হয় এই কাঠ (Illegal timber seized in Chirang)৷ এই কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ সৈতে সৌমখোৰ বসুমতাৰী, মিজিংক বসুমতাৰী, জাখাউ চাম্প্ৰামাৰী আৰু জিডি জড়িত থকাৰ কথা বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰে । কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত লোককেইজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ বন বিভাগে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।