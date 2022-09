.

বৰপেটাত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা Published on: 7 hours ago

Koo_Logo Versions

বৰপেটাত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা(Illegal Liquor Seized in Barpeta) ৷ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ ময়ুৰাক্ষী দত্তৰ নেতৃত্বত শুক্ৰবাৰে নিশা আবকাৰী বিভাগে বৰপেটা চহৰত চলায় অবৈধ বিলাতী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান । চহৰখনৰ বিভিন্ন এলেকাত অতৰ্কিত অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা । অবৈধ বিলাতী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা বৰপেটা চহৰত সম্প্ৰতি ক্ৰমাগত হাৰত বৃদ্ধি পোৱা দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখি কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ নেতৃত্বত আবকাৰী বিভাগে চলায় এই অভিযান (Strict action against illegal sale of liquor)।