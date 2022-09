.

শুকুৰবাৰে পুৱা বোকাখাতত এখন গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হয়(Illegal cows seized at Bokakhat)৷ পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত বোকাখাত আৰক্ষীৰ এটা তহলদাৰী দলে অভিযান চলাই EICHER চাৰিচকীয়া মিনি ট্ৰাক এখনত টিৰ্পালেৰে ঢাকি অনা অৱস্থাত ২৩ টাকৈ গৰু ডিঙিৰ পৰা ঠেঙলৈ নিৰ্দয়ীভাৱে বান্ধি থোৱাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷ জব্দকৃত AS 01 LC 3076 নম্বৰৰ EICHER মিনি ট্ৰাকখনত গৰুকেইটা শিৱসাগৰৰ পৰা নগাঁও চামগুৰিলৈ আনি আছিল ৷ লগতে ট্ৰাকখনৰ চালক আনাৰুল ইছলাম আৰু হেণ্ডিমেন ৰমজান আলীক আটক কৰে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে (Two cow smuggler arrested) ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে দুয়োৰে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে ৷