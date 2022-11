.

Cattle Smuggling: যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহ Published on: 3 hours ago

যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহ (cattle smuggling in Nagaon) । নগাঁৱত জব্দ গৰুভৰ্তি ট্ৰেভেলাৰ (illegal cattle seized in Nagaon) । নগাঁৱৰ বৰঘাটত যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত জব্দ ১৮টাকৈ গৰু (18 cows seized in passenger van in Nagaon) । চামগুৰিৰ পৰা যোৰাবাটলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গৰুকেইটা । আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন ট্ৰেভেলাৰ চালকৰ । আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰেভেলাৰখনৰ হেণ্ডিমেন আখতাৰ উদ্দিনক ।