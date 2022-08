.

সোণাৰিত জঘন্য হত্যাকাণ্ড

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত জঘন্য হত্যাকাণ্ড (murder at Sonari in Charaideo)। ঘৰুৱা কন্দলৰ পাছতে পত্নীক হত্যা কৰিলে পতিয়ে (Husband killed wife in sonari) । ঘটনা অনুসৰি সোণাৰিৰ ভজো বগৰীগুৰিৰ জাকিৰ হুছেইনে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ঘৰৰ পাছফালৰ পুখুৰীত পেলাই থলে পত্নী মমিনা বেগমক (pre planned murder by husband) । নিশাই হত্যা কৰি পুখুৰীত পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ । ঘৰুৱা কন্দলৰ পৰিণতিত এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ । ঘটনাৰ পাছতে মৃত মমিনা বেগমৰ পৰিয়ালৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে । ইতিমধ্য ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সোণাৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জাকিৰক (Sonari police arrested murder accused) । স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, জাকিৰ হুছেইনে মৃত তিনি সন্তানৰ মাতৃ মমিনা বেগমক প্ৰায়ে শাৰীৰিক তথা মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছিল । কেইবাদিনো নিশা ঘৰৰ পৰা মাৰপিট কৰি খেদি দিছিল । ইয়াৰ পাছতে আজি এইদৰে ঘৰৰ পিছফালে থকা পুখুৰীত মমিনা বেগমৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য (dead body recovered from pond) ।