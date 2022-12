.

Husband attacks wife: সিন্ধি খান্দি পত্নীক দাৰে আক্ৰমন স্বামীৰ Published on: 37 minutes ago

গোৰেশ্বৰত ভংয়কৰ ঘটনা (Attempt to murder case at Goreswar)৷ সিন্ধি খান্দি পত্নীক দাৰে আক্ৰমন কৰে স্বামীয়ে ৷ বুধবাৰে নিশা ঘৰৰ গাঁত খান্দি স্বামী চৰিক আলীয়ে শোৱনি কোঠাত প্ৰৱেশ কৰি শুই থকা অৱস্থাত পত্নীক দাৰে আক্ৰমন কৰে (Husband attacks wife)৷ লগতে ঘৰৰ বহু মুল্যবান নথিপত্ৰ, সামগ্ৰী চুৰি কৰি লৈ যায় (Husband attacks wife at Goreswar)৷ উলেখ্য যে ২ নং চিকৰিবাৰীৰ চৰিক আলীৰ লগত মহিলাগৰাকীয়ে ৮ বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল যদিও চৰিক আলীয়ে বহু অত্যাচাৰ চলোৱাৰ বাবে ৭ মাহ পূৰ্বে মাতৃগৃহত আশ্ৰয় লৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ বাবেই খৰ্গহস্ত হৈ স্বামী চৰিক আলীয়ে পত্নীক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৷