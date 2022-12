.

Misamari murder case: পত্নীহত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ স্বামী Published on: 4 hours ago

শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা(Brutal murder case in Misamari) । স্বামীৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ হেৰুৱালে বৃদ্ধা পত্নীয়ে । ২৬ ডিচেম্বৰৰ নিশা মিছামাৰীৰ মাধুৰীবিল গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো(Horrific murder in Misamari) । ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি বেলশিৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মাধুৰীবল গাঁৱৰ নিৱাসী জহন কেৰকেটাৰ পত্নী আলমা কেৰকেটাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল । খবৰ পোৱাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীৰ মুখমণ্ডলত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকাত এইয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মিছামাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহস্পতিবাৰে পত্নীক হত্যাৰ কৰাৰ অভিযোগত স্বামী জহন কেৰকেটাক আটক কৰে আৰু এটা গোচৰ ৰুজু কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে (Husband arrested on charges of murdering wife) ।